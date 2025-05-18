الحجار من زحلة : العملية الانتخابية تجري بشكل ممتاز والسبت المقبل في الجنوب

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أشار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، في سرايا زحلة في خلال جولته على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل لمتابعة الاستحقاق الانتخابي، الى ان "العملية الانتخابية اليوم تجري بشكل ممتاز والاشكالات الامنية التي حصلت في بعض المناطق بسيطة جدا والقوى الأمنية سيطرت عليها ونأمل أن تستمر العملية بهذا الشكل".

وأضاف: "التعيينات باشرت بها الحكومة حتى قبل الانتخابات وبعد انتخابات الشمال اتخذ القرار بشأن المحافظ وهذا المسار مستمر".

وعن انتخابات جنوب لبنان، أكد الحجار أن "السبت المقبل ستجري الانتخابات البلدية في الجنوب والاتصالات أجريت بشكل مكثف مع المراجع المعنية وخاصة اللجنة المشرفة على اتفاق وقف اطلاق النار من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية".

وأشار الى "أن الخريطة الانتخابية لمراكز الاقتراع في الجنوب ليست نهائية بعد والنقطة الأولى هي سلامة العملية الانتخابية والنقطة الثانية سلامة الناس والموظفين والقضاة والانتصار للبنان هو اجراء الانتخابات بسلامة واصدار النتائج خاصة في الجنوب.

محافظ البقاع

بدوره، لفت محافظ البقاع الى وضع ارقام ساخنة ووصلنا اربع شكاوى. كل جرم يحتاج لاثبات. ونحن نتابع ونعمل على هذه الشكاوى، حتى الساعة لا اشكالات امنية تذكر تؤدي الى وقف سير العمليات الانتخابية حصل اشكالات عولجت في اوقاتها ولا شيء اوقف عملية الاقتراع.