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أم المعارك في زحلة... واتهامات متبادلة بين القوات والكتائب

18
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في اليوم الانتخابي الطويل، تشهد محافظتا البقاع وبعلبك الهرمل معارك متفرقة، ابرزها المعركة الحامية في زحلة التي وصفها مصدر مطلع لـ«الديار» بانها «ام المعارك»، مشيرا الى «ان اجواء ساخنة سجلت في الساعات الماضية قبل موعد فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم بين حزب القوات اللبنانية من جهة وباقي احزاب وفعاليات المدينة من جهة اخرى، لا سيما مع ارتفاع لهجة الاتهامات المتبادلة بين القوات وحزب الكتائب».

 

والمعلوم ان «القوات اللبنانية» بعد فشل تحالفها مع الكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف، تدعم لائحة «قلب زحلة» برئاسة سليم غزالة في وجه لائحة «زحلة رؤية وقرار» برئاسة اسعد زغيب المدعومة من تحالف واسع يضم الكتائب والاحرار والكتلة الشعبية والنائب ميشال ضاهر والنائب السابق سيزار المعلوف. وترك الثنائي الشيعي الخيار للناخبين.

 

اتهامات متبادلة بين القوات والكتائب

ويسود جو من التنافس الشديد بين اللائحتين وسط ارتفاع خطاب الاتهامات المتبادلة بين القوات اللبنانية وخصومها.

وتركز القوات اللبنانية حملتها على اتهام الاخرين بالتحالف غير المعلن مع حزب الله، حيث اعتبر النائب جورج عقيص في احد تصريحاته بان «حزب الله هو مايسترو» اللائحة المنافسة التي يرأسها زغيب.

 

وفي المقابل اكد الوزير الكتائبي السابق ايلي ماروني ان الكتائب تتعرض في زحلة لحملة غير مبررة وعنيفة من القوات اللبنانية، نافيا ان يكون هناك اي علاقة بين اللائحة التي يدعمها حزب الكتائب وحزب الله، ومؤكدا في الوقت نفسه على التعايش بين كل الطوائف في المدينة.

 

واتهم النائب السابق سيزار المعلوف القوات اللبنانية بانها «تخوض معركة الغاء وتحويل زحلة الى مدينة معزولة».

 

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المدينة ستشهد اليوم معركة كسر عظم، مشيرة الى ان الحملات والاتهامات المتبادلة بين اطرافها تؤشر الى حماوة هذه المعركة وسخونتها.

الديار
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