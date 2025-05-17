الأجهزة اتخذت أقصى التدابير لضمان أمن العملية الانتخابية غداً

A + A -

أوضحت مصادر أمنية لـ “نداء الوطن”، أن الأجهزة اتخذت أقصى التدابير لضمان أمن العملية الانتخابية، فالقرار من القادة واضح وهو منع حصول أي إشكالات خصوصاً في المناطق الساخنة والتي تشهد معارك ضارية. ومن جهة ثانية تتشدد الأجهزة في البقاع حيث هناك بلديات تأخذ فيها المعارك طابعاً عائلياً وعشائرياً، إذ ممنوع على أحد استغلال هذا الاستحقاق لهز الاستقرار الأمني والوطني.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة تنفذ خطة انتشار واسعة في العاصمة والمدن والبلدات البقاعية وقد حجزت العناصر لمواكبة العملية، ومن ثم مواكبة صدور النتائج وما بعدها في حال حصول اشتباكات أو إطلاق نار ابتهاجاً حيث لا تهاون في هذا الموضوع.