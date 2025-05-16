البستاتي: على لبنان الإسراع بإجراء الإصلاحات لمواكبة التطورات في المنطقة

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غرّد النائب الدكتور فريد البستاني عبر منصة 'X' معلّقاً على رفع العقوبات عن سوريا:

"‏ان قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، قرار ايجابي لسوريا ولبنان وكلّ المنطقة .

ان هذا القرار يشكل فرصة للعمل على الازدهار الاقتصادي لسوريا ولبنان في آن واحد ويعطي حافز للشراكات الاقتصادية بين البلدين.

ولكن علينا ان نكون جاهزين لذلك وبالتالي اول خطوة يجب ان نقدم عليها هي اعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف واسترجاع الثقة بالقطاع المصرفي التي تمرّ حكماً من خلال اعادة اموال المودعين .

كما ان هذا القرار سوف يسهّل ويسرّع عودة النازحين السوريين الى بلادهم ليشاركوا في نهضته الاقتصادية."