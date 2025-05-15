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وأخيراً... نتائج «موزاييك» بلدية طرابلس

15
MAY
2025
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الأخبار: بعد 75 ساعة على إقفال صناديق الاقتراع في طرابلس، أصدرت لجنة القيد العليا في المدينة ليل أمس، نتائج الانتخابات البلدية، ما طرح الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التأخير، وما حصل خلف أبواب سراي طرابلس، مما حُكي عن شوائب رافقت عمليّة الفرز، وكان أحد تداعياتها، قرار مجلس الوزراء الموافقة على وضع محافظ الشمال القاضي رمزي نُهرا بالتصرف.

 

وأظهرت النتائج الرسمية حصول لائحة «رؤية طرابلس» (المدعومة من النوّاب: فيصل كرامي وأشرف ريفي وطه ناجي وكريم كبّارة) على 12 عضواً، فيما فازت لائحة «نسيج طرابلس» (المدعومة من النائب إيهاب مطر ومجموعة «عمران» وبعض المجموعات الإسلامية) بـ 11 عضواً، وحصلت لائحة «حراس المدينة» على عضو واحد.


ومن المتوقّع أن ينتج هذا «الموزاييك» الكثير من الخلافات التي قد تندلع قبل الاجتماع الأوّل، الذي سيُخصّص لانتخاب رئيس للمجلس البلدي، ولا سيما مع عدم قدرة أي فريق على الإتيان برئيسه، من دون تحالفات مع أعضاء من الطرف الآخر.

 

وبالتزامن مع صدور النتائج الرسميّة والإعلان عن فوز سبعة مخاتير من جبل محسن ذي الغالبية العلوية، وسبعة مخاتير من باب التبانة ذي الغالبيّة السنيّة، في سابقة من نوعها، توتّرت الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي بين أبناء المنطقتين، فيما جرى تداول مقاطع فيديو تتضمّن عبارات مسيئة إلى أبناء الطائفة العلويّة.

 

وسرعان ما انتقل هذا التوتر إلى الشارع، حيث تجمّع بعض أهالي جبل محسن لقطع الطرقات، قبل أن تتدخّل فاعليات المنطقة ورجال الدين لحثّ الأهالي على الخروج من الشارع وتهدئة النفوس، مؤكدين عدم قبولهم بالانجرار إلى الفتنة الطائفيّة.

 

وفي سياق متصل، وبعدما تردّدت معلومات عن قيام الجيش بتوقيف محافظ الشمال السابق ووضعه في الإقامة الجبرية، نفت معلومات صحافيّة هذا الأمر، مشيرةً إلى أنّ نُهرا ليس في الإقامة الجبرية، وإنما طُلب منه البقاء في منزله حفاظاً على أمنه.

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