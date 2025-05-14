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البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: "لضرورة تفعيل آلية التواصل بين الوزارات وإطلاق الهوية الرقمية"

14
MAY
2025
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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط اليوم اجتماعها الدوري برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة والأعضاء النواب، لمناقشة تحديات التطور التقني العالمي والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على الاقتصاد اللبناني.

في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الجلسة، توجه الوزير شحادة بالشكر إلى النائب البستاني والنواب على استماعهم إلى خطة عمل الوزارة وملاحظاتهم البناءة. وأكد أن الخطة ستُترجم خلال الأشهر القادمة إلى خارطة طريق رقمية مستدامة تُعتمد على المدى الطويل، ولا تقتصر على فترة عمل الوزارة.
من جهته، نوه النائب البستاني بجهود الوزير شحادة في تعزيز فرص عمل الشباب اللبناني، وشدد على أهمية تفعيل آلية التواصل البيني بين الوزارات وطلب البستاتي ان تكون لوزير التكنولوجيا الكلمة الفصل في جميع المشاريع المتعلقة بالمكننة والذكاء الاصطناعي. كما استعرضت اللجنة ملف الهوية الرقمية وضرورة إدراجها في وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إلى جانب قانون الملكية الفكرية الذي وصفته بأنه ركيزة أساسية لدعم الابتكار في هذا العصر الرقمي.
وتمنى النائب البستاني على الوزير شحادة على أن يشارك بوضع موازنة العام 2026، من أجل أن تضم الامور المتعلقة بالتكنولوجيا .

من جهة اخرى أشار البستاني إلى الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى النافعة مع وفد نيابي للاطلاع على تقدم العمل في هذا المرفق، معبّراً عن تقديره للدور الذي يقوم به الوزير حجار في هذا الموضوع.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب البستاني أنه سيتقدّم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المخالفات المتعلقة بالمولدات في عامي 2023 و2024 وأول ثلاثة أشهر من 2025، مؤكداً عزمه متابعة الموضوع. كما كشف أنه سيتقدم بسؤال إلى حاكم مصرف لبنان عبر رئيس مجلس النواب حول هيكلة المصارف ورؤية الحاكم الجديد لبعض الملفات المالية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد.

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