ماذا حصل في صيدا؟

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سمع قبل قليل دوي انفجار في محيط معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق مدخل صيدا الجنوبي حيث تصاعدت سحب الدخان في المكان ، وافيد بانه ناتج عن انفجار جسم غريب من مخلفات الخردة سقط في محيط معمل زهرة للأوكسجين ولم يبلغ عن وقوع اصابات باستثناء بعض الاضرار المادية. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان .

وفي اتصال مع صاحب المعمل خضر زهرة افاد بانه إلى "جانب المعمل يوجد ارض لجمع الخردة واثناء قيام احد العمال بقص الخردة يبدو ان جسما غريبا انفجر في محيط المعمل، ونشكر الله ان الأمر لم يتسبب بإصابات في الأرواح وكل الاقاويل التي صدرت عن انفجار. قارورة اوكسجين او استهداف من مسيرة غير صحيح ".