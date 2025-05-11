إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في حوش تل صفية

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أعلنت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة حوش تل صفية برئاسة رئيس البلدية الحالي عباس معاوية، الذي استعرض في كلمته أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولايته السابقة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مؤكداً "التزام اللائحة بمواصلة العمل البلدي بجدية في حال نيلها ثقة الأهالي".

شكر

وشدد نائب مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله"، السيد فيصل شكر، على "ضرورة العمل والعطاء من أجل تلبية حاجات المواطنين، فالعمل البلدي يشكل امتدادًا لنهج خدمة الناس والوقوف إلى جانبهم".

العريبي

بدوره، أشار مسؤول العمل البلدي لحركة "أمل" في إقليم البقاع صبحي العريبي، إلى "أهمية الدور البلدي في دعم القرى والبلدات، علما بأن المجالس البلدية الناجحة تشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المحلية".