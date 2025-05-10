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وزارة الزراعة نفت وجود إصابات بالحمى القلاعية في كفرتون – أكروم

10
MAY
2025
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نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية عن وجود إصابات بمرض الحمى القلاعية في بلدة كفرتون – أكروم، مؤكدة أن هذه المعلومات "غير دقيقة وعارية من الصحة" .

وأوضحت الوزارة في بيان أنه، وبتكليف من رئيس مصلحة الزراعة في عكار، توجّه فريق بيطري من دائرة الثروة الحيوانية بتاريخ 7 أيار 2025 إلى البلدة المذكورة للكشف على بعض قطعان الماعز التي ظهرت عليها أعراض مرضية.

وبحسب التقرير الميداني، فقد سجّلت حالات نفوق محدودة جداً، وأجرى الفريق المختص فحوصات سريرية وتشريحية أولية لم تظهر أي مؤشرات على وجود إصابات بالحمى القلاعية. وتم سحب عينات دم من عدد من القطعان لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة في المختبرات المرجعية التابعة للوزارة، لتحديد طبيعة الإصابة بدقة.

وأكدت الوزارة أنها وجّهت المربين إلى اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة، بالإضافة إلى طرق التخلص السليم من الحيوانات النافقة، بما يراعي الصحة البيطرية والسلامة العامة.

وشددت وزارة الزراعة على أنها تتابع الموضوع عن كثب، وتذكّر بأنّها "المرجع الوحيد المخوّل إعلان أي حالة مرضية مثبتة مخبرياً". كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى "عدم الانجرار خلف الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، حفاظاً على الصحة الحيوانية والعامة في لبنان" .

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