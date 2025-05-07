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شو الوضع؟ عودة الإمارات تعكِس الواقع اللبناني الجديد... ووزير الداخلية يؤكد على ضبط الأمن شمالاً في استحقاق الأحد

7
MAY
2025
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فيما تواصلت الحماوة شمالاً استباقاً لاستحقاق الأحد، كانت صورة اليوم الأربعاء في لبنان عربية بامتياز.

فمع عودة الطيران الإماراتي ورفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين، برزت صورة جديدة للوضع اللبناني بتوازناته وإسقاط الدول الخليجية الرئيسية تحفظاتها، فيما تعمّد لبنان الرسمي إظهار الحفاوة الكبيرة بهذه العودة.

وقد كان في استقبال الطائرتين الإمارتيتين اللتين حطتا اليوم في مطار بيروت وزير الإعلام بول مرقص الذي اكد على إعادة بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية العربية. وشدد مرقص على وجود توجيهات من قبل فخامة الرئيس جوزف عون ومتابعة من رئيس الحكومة واجتماعات متتالية لتذليل اي معوقات من امام قدوم السياح آملاً الترحيب قريبا بالسعوديين.

 

 

وعلى خط عربي اقتصادي، استقبل الرئيس عون رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد وأكد له التطلع الى الايام الآتية بكثير من التفاؤل بسبب التصميم على اعاده بناء الدولة وفق اسس جديدة، ابرزها الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

 

وفي إطار شمالي، لفت رئيس الحكومة نواف سلام على وضع المخطط التوجيهي لمطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، وإلى وجود اهتمام من شركات أجنبية عديدة للاستثمار فيه.

وبالتوازي كان وزير الداخلية أحمد الحجار يؤكد من طرابلس على توفير الظروف الملائمة للإنتخابات البلدية في الشمال، كما شدد على أنه طلب "مكافحة أي ظواهر مخلّة بالأمن، وعدم القبول بأي تجاوزات أو فوضى أمنيّة في أي منطقة في لبنان وخصوصاً في طرابلس".

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