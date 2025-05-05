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غادر وزير المالية ياسين جابر إلى بغداد لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين العراقيين الكبار، بهدف تفعيل التنسيق القائم بين لبنان والعراق وخصوصاً في موضوع تزويد لبنان بالمحروقات لزوم قطاع الكهرباء، وكذلك للبحث في مواضيع تتصل بالاتصالات وخط الإمداد النفطي.

وقال جابر لدى مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي:" إن للزيارة إلى العراق أهدافاً عدة، فبالاضافة إلى شكر العراق على الدعم الكبير الذي قدمه للبنان خلال السنوات الماضية خاصة خلال الحرب من تأمين الفيول للكهرباء، بدأ مؤخرا بتأمين شحنات من القمح، إلى غيرها من المساعدات الاجتماعية التي ما زالت قائمة".

وأضاف:" كما سنبحث في مواضيع تهم البلدين من الكهرباء والاتصالات والفايبر أوبتيك الذي قد يمتد إلى لبنان ومنه إلى أوروبا على أن تكون انطلاقته من لبنان، وموضوع خط أنابيب النفط Pipeline إضافة إلى مسألة معالجة المستحقات المترتبة على لبنان".

وكان جابر التقى قبيل مغادرته وزيرة التربية ريما كرامي التي بحثت معه في مسائل مرتبطة بوضع تصور لتأمين احتياجات القطاع التعليمي.