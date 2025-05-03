فاجعة تهز الذوق.. جريمة قتل "مروّعة" تودي بحياة أب لطفلين!

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استيقظت منطقة الذوق على فاجعة مروّعة بعد مقتل الشاب أنطوان عاد، ابن بلدة جبيل والمقيم في الذوق، وصاحب محل لبيع الكهرباء وإكسسوارات السيارات.

وبحسب المعلومات، تم استدراجه مساء الأمس بذريعة مساعدة أحدهم بسبب عطل في سيارة بمنطقة عمشيت. وما إن وصل إلى المكان حتى تعرّض لكمين غادر، حيث وُضعت قماشة مبلّلة على وجهه، وتم تسميمه وقتله. وقد أقدم الجناة لاحقاً على الاتصال بعائلته مدّعين أنه في حالة دوار ويتقيّأ.

والتحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الجريمة وهوية الفاعلين، وسط أنباء تفيد بأن المجرمين كانوا تحت تأثير المخدرات.

والراحل هو أب لطفلين، يبلغان من العمر ٧ و٩ سنوات. وقد خلّف خبر وفاته صدمة كبيرة في أوساط أهالي الذوق.