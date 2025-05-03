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وفاة زوج الفنانة كارول سماحة

3
MAY
2025
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توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأت رحلة وليد مصطفى المرضية منذ عام 2018، حيث نقل إلى الصين من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته، وكشفت الفنانة كارول سماحة أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، حيث وضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.

ويعد المنتج وليد مصطفى من أبرز الشخصيات في عالم الإنتاج الفني والإعلامي، حيث حقق نجاحا كبيرا في السنوات الماضية.

وكانت له العديد من المشاريع الإعلامية المتميزة، أبرزها إذاعة “إنرجي” التي تعد من الإذاعات الرائدة في مصر، والتي تنتج أيضا العديد من الأعمال الفنية.

ولعب وليد مصطفى دورا مهما في تأسيس عدة صحف وقنوات فضائية مصرية، حققت حضورا كبيرا في الساحة الإعلامية، كما ساهم في العديد من المشاريع الفنية المتنوعة، خاصة في مجال الموسيقى، مما ترك بصمة واضحة في القطاع الإعلامي والفني.

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