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الشرق الأوسط السعودية: لندن- دمشق-

طالب الشيخ حكمت الهجري، أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، أمس (الخميس)، بتدخل قوات حماية دولية في سوريا، مندداً بـ«هجمة إبادة غير مبررة» ضد أبناء طائفته، على خلفية اشتباكات في منطقتين يقطنهما دروز.

وقال الهجري في بيان إن «القتل الجماعي الممنهج يتطلب وبشكل فوري تدخل القوات الدولية لحفظ السلم، ومنع استمرار هذه الجرائم»، على حد قوله.

وجاء بيان الهجري بعد ساعات من وقف العمليات العسكرية في جنوب العاصمة دمشق، في أعقاب اشتباكات اندلعت في منطقة جرمانا بريف دمشق، ثم امتدت إلى أشرفية صحنايا ذات الغالبية الدرزية، بعد تداول تسجيل صوتي تضمن إساءة للإسلام، نُسب إلى أحد شيوخ الطائفة الدرزية.