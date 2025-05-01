التيار الوطني الحر في زحلة وضع المطران إبراهيم في اجواء موقفه من الانتخابات البلدية

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قام وفد من التيار الوطني الحر في زحلة بزيارة رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم ابراهيم مخايل ابراهيم، ووضعه في اجواء مواقف التيار وتوجهاته في استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية، الذي يشكل محط أنظار مختلف الأطراف السياسية والشعبية.

وضم وفد التيار النائب سليم عون، عضو بلدية زحلة جان عرابي، مساعد منسق التيار في زحلة الياس البخاش، عضو مجلس القضاء ناصيف بو ديوان، جان طراد، اندره هرموش و الياس حداد.



وتناول وفد التيار الوطني الحر موقفه من الانتخابات في مدينة زحلة والبقاع، حيث شرح للمطران إبراهيم استراتيجية التيار في مقاربة هذا الإستحقاق الوطني بروح الإنفتاح والتعاون مع الجميع لتحقيق الانماء في المدينة



من جهته، أكد المطران إبراهيم على أهمية الدور الذي تلعبه الانتخابات البلدية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة. كما شدد سيادته على أن مصلحة زحلة تبقى فوق جميع المصالح، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو تحالفات سياسية غير مبنية على مصلحة المواطنين. واعتبر أن الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي الأولوية القصوى.



واكد سيادته انه كان يفضل ان يحصل توافق في زحلة وقد نادى به في مناسبات عديدة، لكنه يحترم رغبة المرشحين في التنافس الذي يأمل ان يكون شريفاً بعيداً عن المماحكات والإستفزاز.