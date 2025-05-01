living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة حارة حريك في التيار الوطني الحر: تم تبني كل الأعضاء بتسمية من عائلاتهم

1
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رداً على البيان المنسوب إلى ما يسمى "تجمع عائلات حارة حريك"، يهم هيئة التيار الوطني الحر في حارة حريك أن توضح ما يلي:

أولاً: في الشكل، ولد هذا التجمع قبل الانتخابات البلدية بخمسة أيام ولغايات انتخابية بحتة وبتصميم وتنفيذ من النائب الان عون الذي يستغل الانتخابات البلدية والإختيارية كتحضير لمعركته النيابية القادمة. إن هدف هذا "التجمع" هو انتخابي بحت ويتلطى تحت اسم "العائلات". وفي هذا الإطار، نسأل: من هو رئيس هذا التجمع ومن هم أعضاؤه؟

ثانياً: في الأساس، حاول بيان هذا التجمع المستحدث تصوير التعاون بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي كأنه وسيلة للإستقواء على مسيحيي حارة حريك في محاولة مستغربة لذر الرماد في العيون عما فعله "التيار" لتثبيت حضور المسيحيين ودورهم.
وإن كان هذا يدخل في اطار الاتهام والتجريم، نذكر بأن أبناء حارة حريك لم ينسوا بعد التسريب الشهير للأستاذ الان عون الذي إستقوى فيه بالثنائي الشيعي عندما أكد أنه سيكون على لائحتهم في الانتخابات النيابية ثم عاد ليتنكر لهذا التصريح بالصوت.
وعن التعاون مع ممثلي البيئة الشيعية، فإن هذا المسار لطالما اعتمد عندما كان الأستاذ آلان عون جزءاً لصيقا منه عندما كان في صفوف التيار، بحيث يتم تكريس التحالف ومن ثم يقوم كل فريق بمراجعة العائلات ليتم اختيار ممثليها، بإرادتها.
وهذا ما تم بحيث تبنى التيار كل الأعضاء الذين سمتهم عائلاتهم. وقد إختار السيد زياد دكاش رابطة الدكاش عدم السير مع المجموعة حين رفض التعاون في الانتخابات الإختيارية، فكان أن انضمت الأنسة آن ماري جورج الدكاش كممثلة للكوتا النسائية.

وأخيراً لا آخراً، تسأل هيئة التيار الوطني الحر في حارة حريك ما يسمى "بتجمع عائلات حريك": ما هو الغطاء العائلي الذي يتمتع به مرشحوها وهل يجرؤون على تسمية داعمهم وحلفائهم؟

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout