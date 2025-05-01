نقيب محرري الصحافة اللبنانية زار بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليك وجرى عرض الوضع في لبنان من كل جوانبه

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زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وعضو مجلس النقابة يمنى الشكر بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف العبسي في مقر البطريركية في الربوة. وجرى خلال اللقاء عرض الوضع في لبنان من كل جوانبه، والواقع الاعلامي فيه. وقد اعرب البطريرك العبسي عن أمله في خروج لبنان من النفق، منوها بالمساعدة التي يبذلها رئيس الجمهورية والمسؤولين في هذا الاتجاه، وآملا بأن ينفذ،إتفاق وقف النار بحذافيره وأن يستعيد لبنان سلامه وعافيته وازدهاره.

وأكد العبسي ضر ورة التمسك بالانفتاح وقبول آلاخر المختلف، وتغليب منطق الحوار على التقوقع والتشنج لبناء ثقافة السلام والتعايش الارادي الحر.