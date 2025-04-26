نعم للحوار، لا للمهوار...

A + A -

سمير مسرة-

أسئلة بسيطة برسم الرؤوس الحامية علها تصبح عاقلة.



- ليش وجود مليونين لاجئ سوري على أرض لبنان ما بهمكن، علما" انو لامست الكثافة السكانية بوطن ال ١٠،٤٥٢ كيلومتر مربع الصغير مستوى غير مسبوق اي ٧ ملايين انسان على مساحة لبنان، يساوي ٦٦٩ شخص بالكيلومتر الواحد؟

- ليش مطنشين على هل الرقم الهائل يللي صنف لبنان من ضمن لائحة اول ٢٠ بلد بالعالم يعاني من هل المرض القاتل يللي رح يؤدي الى انفجار داخلي قريب اذا ما عملنا شي؟

- شو فينا نسمي هل الامبالات؟ هل هي لان رؤوسنا حامية؟ هل سببها هو النكد، والحقد، و عدم الادراك؟ والافظع من هيك هل هي مقصودة؟ واخيرا" هل حقا" لم نتعلم شيء من الماضي؟

اذا الخارج والبعض من الداخل بدن منا نروح على جهنم متل ما قال فخامة الرئيس الجنرال بالسابق، واعتمد اليوم نفس الخطاب فخامة الرئيس العماد الحالي، ما لازم حدن يقبل منطق القوة لانو الحل بيكون حتما" بالحوار مهما طال، مش بالمهوار يللي نتيجتو الاقتتال...

محتلين بثياب نازحين....