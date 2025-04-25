الرئيس عون تسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد

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الرئيس العراقي: مشاركتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم ملموس على طريق التعاون العربي

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد نقلها اليه وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي السيد احمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور اعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد ( دار السلام) يوم السبت الموافق في 17 أيار المقبل.

وجاء في الرسالة : " اننا نتطلع لان تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا. وان مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول الى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن والازدهار".

وكان الوزير البدراني نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتمنياتهما بتلبية الدعوة، واكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وشكر الرئيس عون الوزير البدراني على زيارته وحمله تحياته الى الرئيسين رشيد والسوداني، مؤكدا على متانة العلاقات اللبنانية- العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة.

ورافق الوزير البدراني القائمة باعمال السفارة العراقية في لبنان السيدة ندى كريم مجول والسيد محمد فارس من مراسم السفارة.