تأهيل "وحدة الرضوان".. إسرائيل تحذّر وتنقل معلومات!

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه، في خطوة تُمهّد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة "الرضوان" الخاصة. كما يعمل الحزب على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية.

وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد". وأشار أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.