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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 نيسان 2025

24
APRIL
2025
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الأخبار: حوار عون وحزب الله لم ينطلق
الأردن يجازف بإستقراره: المقاومة عدوّنا

 

 

 


النهار: اتجاهات ملبّدة حول بيروت في الجلسة التشريعية... شهادة ثناء من أورتاغوس على "شجاعة" عون

 

 

 


الجمهورية: المناصفة حل وسط في بيروت
الغبار يغطي لبنان

 

 

 

البناء: ترامب يقبل بشروط روسيا لوقف الحرب ويضع أوروبا وأوكرانيا في الزاوية | مفاوضات غير مباشرة السبت بين الخبراء يليها تفاوض سياسي غير مباشر | عباس يدعو حماس إلى إطلاق الأسرى دون تبادل وتسليم السلاح لسحب الذرائع

 

 

 

اللواء: «كباش نيابي» حول تعديل قانون البلديات: المناصفة والصلاحيات
تقدم في التفاوض مع الصندوق.. ومخاوف من تدويل قرى الحافة الأمامية

 

 

 

الديار: اورتاغوس تشيد برئيس الجمهورية: قائد مصمّم على تعافي وطنه
لبنان يترقب التسوية الأميركية ــ الإيرانية
كواليس الانتخابات البلدية... بري حريص على المناصفة في بيروت

 

 

 


?l'orient le jour: Municipales : Monopole des armes : à quand un dialogue direct Aoun-Hezbollah 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفصل بين «جبهة العمل» والجماعة رهن بتطورات قضية «خلايا الفوضى»

 

 


الأنباء الكويتية: ترقّب لجلسة المجلس النيابي اليوم حول الإصلاح المصرفي
القوى الدولية تعرب عن ثقتها بأداء السلطة في قضية نزع السلاح.. وجعجع: لا نقبل ضرب مصداقية لبنان أكثر

 

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