بالصورة: متورطان بجريمة قتل في قبضة أمن الدولة!

صدر عن ‎المديريّة العامّة لأمن الدولة البيان التالي:

بتاريخ 22/4/2025، توافرت معلومات لدى المديرية العامة لأمن الدولة عن جريمة قتل المواطن السوري (هـ. هـ) ، داخل الأراضي السورية. وبعد مراجعة القضاء المختص وتنسيق التحقيق مع الجانب السوري، تبيّن تورط كل من (ز. هـ)، (ب. هـ)، (ع. هـ)، و(أ. هـ) في الجريمة، إثر خلافات عائلية.

على الفور، باشرت مديرية النبطية الإقليمية سلسلة تحريات واستقصاءات ميدانية دقيقة، أثمرت عن تحديد مكان وجود اثنين من المشتبه بهم داخل الأراضي اللبنانية، حيث تمكّنت عناصر المديرية من توقيف (ع. هـ) و(أ. هـ) بعد عملية رصد ومتابعة.



ومن خلال التحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في الجريمة.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.