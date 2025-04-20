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اليكم طقس الايام القليلة المقبلة...!

20
APRIL
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات.

-الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال افريقيا تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الأجواء وتستمر حتى صباح يوم الخميس.

(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا .

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، تنشط الرياح خلال الليل خاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بسبب تأثير الرياح الخماسينية ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات)، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار مع ارتفاع لموج البحر.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.     حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA              أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  06,01            ساعة غروب الشمس: 19,13

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