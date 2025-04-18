قوى الأمن: توقيف مشتبه به بسرقة بطاريّة سيّارة في طريق الجديدة

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أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها، ومنها جرائم السّرقة، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 28-3-2025، مقطع فيديو يُظهِر أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة بطاريّة سيّارة مركونة في محلّة طريق الجديدة – بيروت، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 14-4- 2025 بكمينٍ محكمٍ في المحلّة ذاتها، وتبيّن أنّه يُدعى: س. ق. (مواليد 1979، لبناني)، بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة من داخل مركبة.

سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ".