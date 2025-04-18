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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كانت تفاعلت في الساعات الأخيرة المعلومات التي أدلى بها الموقوفون من خلايا «الأخوان المسلمين» في الأردن، بتهمة التخريب، لجهة اعترافهم بالقيام بتدريبات على الأراضي اللبنانية. وقد تكثفت الاتصالات بين بيروت وعمّان في إطار التعاون لكشف الملابسات، كما استنفرت الأجهزة الأمنية المعنية لهذه الغاية.

وفي هذا السياق، جرى تفعيل استثنائي لدوريات الجيش والقوى الأمنية في المنطقة الواقعة بين خطي الليطاني والأولي في الجنوب، وخصوصاً في مدينة صيدا، وتخلّلت ذلك مداهمات أمنية تهدف إلى تقصّي كل الحقائق حول تحرّك بعض الخلايا الفلسطينية، سواء على خلفية الأخبار الواردة من الأردن، أو على خلفية إطلاق عناصر فلسطينية صواريخ في اتجاه إسرائيل الشهر الفائت.

وكان الجيش أعلن امس أنّ «بنتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، في شأن عمليّتي إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28/3/2025، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون ـ النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر – النبطية، توصّلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفِّذة، وهي تضمّ لبنانيين وفلسطينيين».



