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جنبلاط: الحرب قادمة

17
APRIL
2025
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أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث لـ "التلفزيون العربي"، أن "المنطقة دخلت في العصر الإسرائيلي قبل السابع من أكتوبر 2023، وجزء منها دخلها عندما احتل الأميركيون العراق الذي كان حاجزا كبيرا"، وقال: "منذ تلك اللحظة اسرائيل تتمدد".

أضاف: "لا أعتقد أن حماس كانت تتوقع ردة الفعل الإسرائيلية هذه، ولكن دخلوا في حلقة جهنمية واستفادت إسرائيل، وهي ستستمر في التدمير والتهجير والإقصاء المطلق لكل قطاع غزة وأهلها. ولاحقا، سيأتي دور الضفة الذي بدأ، ولكن حجم الدمار سينتقل إلى الضفة".

وتابع: "أرى أن الحرب قادمة، ولا تستطيع إسرائيل بمفردها أن تشعل الحرب، إنما أميركا وإسرائيل تشعلانها سوياً، وستكون حربا طويلة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض خوة على كلّ الناس".

واعتبر أن "الهلال الخصيب الإيراني انهار وتراجع، والهلال الآخر المضاد الإسرائيلي يتوسع ليس بالضرورة عبر الاحتلال المباشر، إنما باستغلاله للتقسيمات الطائفية والدينية والعرقية والمذهبية والقبلية للبنان وسوريا والعراق"، وقال: "لم يبقَ شيء ولكن الأهم أن تبقى الذاكرة الفلسطينية فهناك أرض فلسطين التي احتلت موقتا، لكنها ستعود ونحن نواجه ذاكرة صهيونية تستمد قوتها من التوراة ومن العهد القديم وبعضها قد يكون حقيقي وبعضها اختراع، وهم يعتمدون على ذاكرتهم، وعلينا أن نعتمد على ذاكرتنا مع الجيل الجديد".

أضاف: "أحمد الشرع لا يزال في بداية الطريق، فإذا استطاع نظامه بناء نفسه بشرعية معينة، كما هي شرعية الحكم في العراق، فيكون إنجازا".

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