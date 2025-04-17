حجار: حكومةٌ تعمل "على الهدا" كأن لا مشكلة في لبنان إلا السلاح!

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كتب الوزير السابق هيكتور حجار عبر منصة إكس:

"تمخّض الجمل، فولد لجنةً للبحث في عودة النازحين السوريين بكرامة وأمان إلى سوريا، وأعلان عن مشروع (قديم) لتأهيل طريق المطار، بينما يقبع أكثر من نصف مليون لبناني جنوبي ومن الضاحية خارج منازلهم منذ أشهر ولا خطّة لإعادة الإعمار ولا أقتراحات للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والانترنت والبلدية.

وحتى لا تحرّك جدّي لدعمهم أجتماعياً وتربوياً وصحياً ... وكأن لم تُسرَق أموال المودعين والقطاع العام يتنعّم برواتب فضفاضة، وكأن الضمان أستعاد تغطية ممتازة للمواطنين...

حكومةٌ تعمل "على الهدا" كأن لا مشكلة في لبنان إلا السلاح."