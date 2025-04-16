عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 نيسان 2025

الأخبار: نتنياهو يهاجم مفاوضات ايران- أميركا
الجماعة أيضًا ممنوعة من الإنتخابات... وإبن فرحان يبعد هاشمية
وصاية سعودية في زواريب بيروت
مغارة "الإنماء والإعمار": مليار دولار لمشاريع لم تعمل
الديار: من الدوحة الى روما... الحرب والسلام على طاولة واحدة
28 نيسان: اجتماع حاسم حول الأجور ونظام التقاعد
تحقيق أردني يكشف تدريب خلية إرهابية في لبنان... وبيروت تتعاون
زيارة عون لقطر: رسائل إصلاحية وطلب لتوسيع المساعدات
الجمهورية: زخم إقليمي ودولي لمساعدة لبنان
عون في قطر لإستمرار الدعم
اللواء: عون في قطر رئيساً.. وسلام يرفض تهديد أمن الأردن من لبنان
الموفد السعودي شدد على الإستقرار لعودة السعوديين.. ولا تعيينات غداً في مجلس الوزراء
النهار: عون يستبق قطر بتحديده مهلة لحصر السلاح وبحث مشترك في إجرءات رفع الحظر السعودي
البناء: مفاوضات تقنية معقدة تنتظر عراقجي وويتكوف السبت وغياب الثقة يزيد التعقيد | غموض يكتنف مصير الأسير الإسرائيلي الحامل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر | غارات إسرائيلية على الجنوب.. والأمم المتحدة: 71 مدنياً قتلوا منذ اتفاق وقف النار
?l'orient le jour: Dialogue sur les armes : quels enjeux pour le tandem Hezbollah-Amal
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تعلن فقدان الاتصال مع مسلحين يحتجزون إسرائيلياً-أميركياً في غزة
الأنباء الكويتية: جولة ميدانية أمنية لرئيس الجمهورية وإشادة بتضحيات الجيش وحفاظه على وحدة لبنان وسلامة أراضيه
عجلة الدولة تسير على السكة الصحيحة بالإصرار على بسط السيادة