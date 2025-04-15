living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلديات الجنوب... وعزوف "المستقبل" عن المشاركة في الإنتخابات

15
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: علمت «الأنباء» أن بلديات عدة وجهت دعوات إلى الحزبيين من أبناء البلدات الجنوبية الحدودية بعدم التوجه إليها لتجنب أي تداعيات أمنية على المقيمين ومن عاد من السكان بفعل الممارسات التي تفتعلها القوات الإسرائيلية بحجة أن عناصر حزبية تتحرك تحت هذا الغطاء.

 

وأضافت المصادر: «يمكن الاستفادة من أجواء التهدئة الإقليمية ودفع الأمور نحو إنجاز الحلول في لبنان من دون انتظار المفاوضات التي قد تستمر لوقت غير قصير».

 

وتابعت: «رغم أنه لا يتوقع لمفاوضات الملف النووي أن تكون ماراثونية على غرار المفاوضات السابقة التي استمرت نحو عقد من الزمن وانتهت باتفاق عام 2015 الذي لم يستمر طويلا، فإن لبنان لا يمكنه الانتظار لسنوات أو أشهر».

 

على صعيد آخر، تستمر الاتصالات حول موضوع الانتخابات البلدية بعد حسم حصولها وتعذر أي تغيير أو تعديل عليها نظرا لاقتراب موعد الاستحقاق.

 

وتبقى هناك محطتان يتركز الاهتمام عليهما: الأولى تحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في بلدية بيروت والبالغ عدد الأعضاء فيها 24، والثانية اقتراع أهالي القرى الحدودية المدمرة.

 

وترى المصادر أن عزوف «تيار المستقبل» عن المشاركة، والذي كان دائما يشكل الضامن لتحقيق المناصفة والمشاركة الطائفية، فرض توسيع الاتصالات وتكثيفها بين القوى السياسية على اختلافها، بهدف الوصول إلى لائحة جامعة يشارك فيها الجميع وتضمن هذه المناصفة.

 

وتشير المصادر إلى ان الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس، والتي ستجري في 11 مايو، قد تشكل اختبارا لمدى الالتزام بعدم الاقتراع طائفيا، وتاليا تحقيق المناصفة بالانتخابات في بلدية بيروت، والتي تجري في المرحلة التي تليها 18 مايو.

 

وفي موضوع الانتخابات في الجنوب والتي ستجري في المرحلة الرابعة والأخيرة في 25 مايو، هناك خشية من عدم استعداد الأهالي للتوجه إلى الجنوب للمشاركة في الانتخابات، أولا لأن بلداتهم ومنازلهم مدمرة،

 

وثانيا التخوف من حصول حوادث أمنية واعتداءات إسرائيلية. وبالتالي، فإن على القيمين على هذا الأمر إما القبول بانتخابات بمشاركه ضئيلة جدا، أو العمل على وضع صناديق الاقتراع في مناطق آمنة وبعيدة عن الحدود.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout