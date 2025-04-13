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جمعية LACD تشارك في افتتاح كابيلا القديس شربل في Murrieta في كاليفورنيا في أميركا

13
APRIL
2025
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شاركت جمعية LACD- فرع لوس أنجلوس بافتتاح محبسة وتمثال القديس شربل في دير راهبات العائلة المقدسة في Murrieta في ولاية كاليفورنيا في اميركا.
البداية كانت مع قداس الهي في كنيسة الدير حضره كهنة الكنائس المارونية في الولاية وترأسه الكاهن فادي بازوزي وخلال العظة الالهية تطرق الى أهمية وعظمة القديس شربل ومدى ارتباط اللبنانيين فيه وقد تخطت عجائبه لبنان وامتدت الى اصقاع الارض.
تلا القداس زياح وتطواف بذخائر القديس شربل، ومن ثم إزاحة الستار عن تمثال القديس شربل وتمت مباركته.
بعدها انتقل الحضور الى "الكابيلا" الخاصة بالقديس شربل او "محبسة مار شربل" كما اسموها وتم تدشينها، وشكر الكاهن المهندس وديع ضاهر الذي ساهم بإنشاء "كابيلا" وتمثال القديس شربل.
واختتم النشاط بمأدبة غداء اقيمت في باحة الدير وشارك فيها أكثر من ٣٠٠ شخص من الجالية اللبنانية في لوس انجلوس.

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