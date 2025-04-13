برّي: لا تعديل لقانون الانتخابات… والمناصفة خط أحمر

A + A -

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري, في حديث للشرق الأوسط, أن "تعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية, أصبح مستبعداً نظراً إلى ضيق الوقت, إذ "لم يعد هناك من متسع أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة, ومجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار", وأضاف: نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها, ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق".

وأصر بري على "الحفاظ على المناصفة في بيروت وتوفير الحماية لها".

ورأى أن "الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات, خصوصاً الفاعلة منها, شرط أن تلتزم بالاقتراع للائحة الأقرب إلى تحقيق المناصفة".