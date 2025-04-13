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"13 نيسان 75 بداية حروب فجرت لبنان"...باسيل في ذكرى الحرب اللبنانية: الحرب أكيد إنشالله ما بتنعاد، بس لازم نتذكرها لنتعلّم منها

13
APRIL
2025
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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسل في الذكرى ال50 للحرب اللبنانية:

13 نيسان 75 بداية حروب فجرت لبنان، كانت حروب الآخرين على أرضنا، بس كمان كانت حروبنا على بعضنا بسبب فشل دولتنا.
الكل دفع الثمن: ناس ماتت، ناس إنصابت وناس خسرت أملاك وأموال، بس الأصعب الناس يلّي إنفقدت ولليوم ما إنعرف مصيرها نحنا قدمنا قانون لكشف مصيرهم لأن من حق أهلهم يعرفوا الحقيقة، وهيك بيكون العلاج الفعلي لختم جروح الحرب
كمان الحقيقة من حق الأجيال الصاعدة لتعرف إنو الإقتتال الداخلي والشحن الطائفي والتحريض واللعب على الغرائز ما بيوصّلوا إلا للدمار والموت.
نحنا بالتيار ولا يوم كنا ميليشيا ولا رح نكون، كل عمرنا منوقف مع الدولة والجيش والشرعية، واليوم منجدّد دعمنا لرئاسة الجمهورية وكل المؤسسات الدستورية والشرعية على حساب أي ميليشيا. لهيك لمّا بتفشل الدولة وبتربح الميليشيا، منرجع حكماً على الحرب.
إمّا منتفق على إصلاح الدولة وتحييد لبنان وحمايته من خلال قوته أو منرجع ل 13 نيسان جديدة مع ضحاياها ودمارها.
مقاومة الإحتلال حق، بس الواجب هو بناء دولة تمنع وقوع الإحتلال وتقاومه إذا حصل.
الكل قاتلوا وتقاتلوا وقتلوا وإتقتلوا، ممنوع يتكرر القتل.
لبنان حتى يكون وطن الرسالة لازم نبني دولة الحق والعدالة والقوة لحماية الأرض والشعب والثروات.
الحرب أكيد إنشالله ما بتنعاد، بس لازم نتذكرها لنتعلّم منها.

الله يرحم كل الشهداء ويحمي لبنان

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