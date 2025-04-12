وضاح الصادق يرد على المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: تحوير كلام وشد عصب!

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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "اكس":

لا أعرف إذا سمع أعضاء المجلس الإسلامي الشيعي مضمون ما قلته في مقابلتي، أو هم يعتمدون، كمن يتحكم بقرارهم، على تحوير ما نقول لذرّ الرماد في عيون بيئة تعاني ما تعاني، وشدّ عصبها طائفياً. إذا أرادوا أن يسمعوا كما أمر الله في الآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، لكن من الواضح أنهم لم يتبيّنوا. ردّي الوحيد أن يشاهدوا المقابلة ويسمعوا جيداً ما قلت. ومجدداً، لا يحقّ لأي مؤسسة تحت أي مسمى أو أي شخص كان، تهريب أموال، هذا أمر مخالف للقانون ونقطة عالسطر.