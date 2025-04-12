living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 12 نيسان 2025

12
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء

تقرَّر عدم التطرق الى أي أرقام تتعلق بالحد الأدنى الجديد في القطاع الخاص، بعدما احدث الكلام عن 50 مليون ليرة ازمة لدى المؤسسات على اختلافها.

تعيش بيئة لبنانية أجواء ضاغطة، على خلفية ما يتجمع في الأفق من توقعات مرتقبة، بعد الضربات القاسية التي تلقتها.

حسب، دبلوماسي غربي، فإن صورة زيلنيسكي حضرت بطريقة مختلفة، في التحضير لاجتماع ترامب – نتنياهو، الموصوف، عبرياً، بأنه الأسوأ في قمم المسؤول الاسرائيلي الأميركية.

الجمهورية

تجري بين مرجع رسمي وجهة سياسة فاعلة مشاورات مهمة في شأن ملف حساس، لإيجاد توافقات عليه، بعيداً من أي مزايدات أو تدخلات سياسية قد تعوق معالجته.

كشف تقرير لمنظمة مختصة بالرقابة والشفافية، عن الفجوة الكبيرة بين قانون ساري المفعول يختص بالإدارات العامة والبلديات، والتطبيق الفعلي له على أرض الواقع.

سجل دفع مخصصات من ميزانية إحدى الوزارات الحيوية لموظفين معينين خلال حقبة الحكومة السابقة، وهناك اتجاه لإحالة الملف إلى القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout