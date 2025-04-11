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الموسوي حول التطاول على سماحة المفتي الجعفري: نهيب بالجهات الرسمية أن تتخذ الإجراءات كافة لمنع استمرار أو تكرار هذه الحملات

11
APRIL
2025
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تعليقاً على التطاول على سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، صرّح رئيس لجنة الإعلام ‏والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي بالآتي:‏ ‏

يشهد بعض الإعلام اللبناني في الآونة الأخيرة حالة من التسيّب اللامسؤول والانفلات الغرائزي الممجوج، ‏بحيث تُطلق الاتهامات ويُمارس الافتراء والبهتان والتضليل، ويجري التطاول المهين على المواقع والمقامات ‏والقيادات الروحية والوطنية دونما حساب أو أدنى اعتبار لما يسببه ذلك من تسميم للأجواء وشحن للمناخات ‏الطائفية والمذهبية، كل ذلك وسط غياب تام للجهات الرسمية المسؤولة في الإعلام والقضاء والأمن عن القيام ‏بأبسط واجباتها حفظاً للكرامات وصوناً للسلم الأهلي.‏

ولعل آخر فصول ما شهدنا مؤخراً كان التطاول على القامة الوطنية الشامخة لسماحة المفتي الجعفري الممتاز ‏الشيخ أحمد قبلان من قبل أقلام مأجورة انساقت في حملة مبرمجة للتهجم على سماحته في زمن الوصاية ‏والإملاءات الأميركية المباشرة.‏

إننا إذ ندين بشدة حملة الافتراء هذه ضد سماحته، فإننا نُطالب الجهات الرسمية، سواء أكانت إعلامية أو ‏قضائية، مسؤولية المبادرة للاضطلاع بمهامها ووقف حملات التحريض والمس بالمقامات الروحية تحت ‏يافطة حرية الإعلام والتعبير. إن حرية الإعلام يجب أن تكون حرية مسؤولة ومحكومة بضوابط مهنية ‏وأخلاقية ووطنية، ولا تستظل بعباءة الحرية بما هي حق مقدس لممارسة الافتراء بحق المرجعيات والمقامات ‏الروحية وسواها.‏

إننا نهيب بالجهات الرسمية أن تتخذ الإجراءات كافة لمنع استمرار أو تكرار هذه الحملات التي تُسبّب ندوباً ‏وطنية عميقة، في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحد الأدنى من التماسك الوطني والاستقرار في ظل تغوّل ‏الاحتلال وتمادي العدوان على الوطن وأهله.‏

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