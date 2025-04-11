فريد البستاني : على أمل ان تعود النافعة لتكون نافعة

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الدكتور فريد البستاني البيان التالي:

منذ اكثر من سنة وانا اقوم بمتابعة موضوع فساد النافعة وارفع الصوت لتصحيح الأخطاء ووقف الإرتكابات.

ولكن وزارة الداخلية في الحكومة السابقة لم تقم بأي خطوة جدّية لحل المشاكل وتسهيل اتمام معاملات المواطنين وتحسين الجباية لخزينة الدولة.

واليوم جاءت زيارة السيّد الرئيس جوزف عون الى النافعة لتتوّج عملنا الرقابي ولتضع الإصبع على الجرح.

حل مشكلة النافعة يمرّ بثلاثة مراحل الزاميّة وهي عودة الموظفين المدنيين الأكفّاء والغير فاسدين ووقف الرشاوى ومن ثم اعتماد المكننة الالكترونية الكاملة .