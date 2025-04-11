عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 نيسان 2025

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الأخبار: لوبي سياسي - مصرفي يعمل بين واشنطن وبيروت: نزع السلاح والخصخصة وحماية امتيازات المصارف

أولويات ترامب صفقة في غزة وتطبيع

الديار: عون يتصدى لمحاولات الفتنة: لملاقاة ايجابية حزب الله

المقاومة تحدد الاولويات وملتزمة استراتيجية الدفاع الوطني

انقسامات حكومية حول آلية بحث السلاح وجعجع: لا للحوار

النهار: التحفّز لملف السلاح عشية الذكرى الـ50 للحرب... وعون يؤكد مرونة "حزب الله" حيال خطة زمنية

اللواء: عون لاستثمار «الليونة».. والجيش يواجه اعتداءات الاحتلال في عيتا الشعب

الرياض تجدّد دعم «مسيرة الرئيسين» الإصلاحية.. لتعجيل الحوار والمساعدات



الجمهورية: عون يعالج السلاح بعيدًا من المزايدات



البناء: البورصة تصفع ترامب بتراجع 5 % رداً على الحرب التجارية المعلنة مع الصين | الأضواء على مسقط مع بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وعراقجي في الجزائر | تقاطع واشنطن وتل أبيب والقاهرة على تقدم مفاوضات غزة… وتأزم إسرائيلي

l'orient le jour: Menaces et recours contre Tarek Bitar… que rien ne semble arrêter

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: إيران تلوح بإجراءات رادعة: طرد المفتشين ونقل المواد النووية إلى مواقع سرية

ترمب جدد تهديده طهران... وهيغسيث: هي من يحدد رسالة «قاذفات بي 2»



الأنباء الكويتية: ملف السلاح بين المقايضة بانسحاب إسرائيلي أو تسليمه دون شرط تفادياً للعواقب العسكرية والحصار الاقتصادي

بري بحث مع بدر الخرافي تعزيز العلاقات الكويتية ـ اللبنانية