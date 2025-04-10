طوني نصر رداً على جعجع: لم نفعل في البترون ما كرستموه من فكر إلغائي!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر طوني نصر على "اكس":

"حضرة رئيس القوات،

بالبترون في رئيس التيار الوطني الحر يلي ما عنده نفس اقصائي وهمه مدينته وعم يفكر كيف بده يطورها بمشاركة نخبة من صبايا وشباب هالمدينة المثقفين والطموحين بغض النظر عن انتمائهم السياسي فكانت مشاركة قلة من الشباب الواعدين القريبين من القوات عوض ان نقصيهم ونسجل انتصار سياسي كما تحاولون ان تفعلوا في بعض المدن والقرى تكريسا لفكر إلغائي حيث الهمّ الوحيد هو اقصاء التيار الوطني الحر وانهاءه ، ولكن هذا الحلم سيبقى صعب المنال حتى ولو تحالفتم مع جميع القوى السياسية."