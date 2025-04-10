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مليون و250 ألف مسافر.. إليكم الأرقام من مطار بيروت!

10
APRIL
2025
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بلغ عدد الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 مليون و254 ألفاً و550 راكباً موزعين على التوالي: 431 ألفاً و82 راكباً خلال شهر كانون الثاني، و420 ألفاً و403 ركاب في شباط و403 آلاف و65 راكباً في آذار.

وسجلت حركة الطائرات منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار الفائت 10406 رحلات من لبنان واليه.

وقد توزعت حركة المطار خلال الربع الأول من العام 2025 على الشكل التالي:

المسافرون:
بلغ مجموع المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار الفائت مليون و254 ألفاً و550 راكباً مقابل مليون و272 ألفاً و625 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024 (اي بتراجع نسبته 1,42 بالمئة)، اذ بلغ عدد القادمين الى لبنان 678 ألفاً و247 راكباً، مقابل620 ألفاً و348 راكباً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 اي بزيادة نسبتها 9,33 بالمئة، في حين سجل عدد المغادرين من لبنان 576 ألفاً و277 راكباً ( بتراجع نسبته 11,60 بالمئة)، اما عدد ركاب الترانزيت فقد انخفض لأكثر من 92 بالمئة واقتصر خلال هذه الفترة على 26 راكباً.

الرحلات الجوية:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الربع الأول من العام الجاري 10406 رحلات منها 5206 رحلات وصول الى لبنان ( بتراجع 4,23 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2024) و5200 رحلة إقلاع من لبنان (بتراجع 4,48 بالمئة ).

يذكر ان عدد الركاب عبر المطار سجل خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي 138 ألفاً و522 راكباً من بينهم 61658 راكباً وصلوا الى لبنان و76864 راكباً في المغادرة منه.

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