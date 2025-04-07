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وزير الداخلية: ما حصل أمس في المطار بات في يد القضاء!

7
APRIL
2025
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ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه ظهر اليوم اجتماعا لجهاز أمن المطار حضره قائد الجهاز العميد فادي كفوري ورؤساء القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والضابطة الجمركية.
 
وتم البحث في سير العمل الأمني في مطار رفيق الحريري الدولي والإجراءات المتخذة تفاديا للإزدحام وتحضيرا للموسم السياحي المقبل.
 
وخلال الاجتماع، تطرق الوزير الحجار إلى سير التحقيقات في الإشكال الذي وقع يوم أمس في قاعة المغادرة داخل حرم المطار، مؤكدا "أن ما حصل بات في يد القضاء المختص لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين بحالة الفوضى في هذا المرفق الحيوي الذي يمثل صورة لبنان".
 
وشدد الوزير الحجار على "ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات تفاديا لتكرار هكذا اشكالات في المستقبل".

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