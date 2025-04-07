بماذا وعدت اورتاغوس المسؤولين؟

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السؤال الملحّ، والبديهي هو: بماذا وعدت الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس التي أمضت يومين في بيروت، ولم تكتفِ بما سمعت، بل شاهدت وعانت بأم العين خطوات عملية على الارض في ما خصّ التزام لبنان القاطع بالقرار 1701، والسير في سيرة الاصلاحات المالية والادارية والمصرفية، في ضوء التعيينات المهمة التي شملت تعيين قائد للجيش اللبناني وقادة للاجهزة الامنية وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وبطريقة عملية، هل وعدت اورتاغوس المسؤولين بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس، والنقاط 13 عند الخط الازرق، ووقف انتهاكات القرار 1701؟

بعدها يأتي الحديث عن مرحلة ما يسمى بترسيم الحدود البرية. وحينها لن يكون ملف من يمثل لبنان، على درجة من الخطورة، ما دام لبنان انخرط بمفاوضات أدت إلى الترسيم البري بين لبنان واسرائيل.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس شرحت امام المسؤولين اللبنانيين ثوابت أميركية واضحة بشأن سحب سلاح حزب الله وإجراء الإصلاحات وإن بدت لغتها اخف وطأة، ولفتت إلى أن محادثاتها وصفت بالبناءة ولم تأتِ كما اشيع على شكل الفرض وإن تحدثت بلغة الحض منعًا لأية نتائج لا يرغب بها الجانب اللبناني.

وأوضحت هذه المصادر أن المسؤولة الأميركية مهتمة بالملف اللبناني وخطوات الترسيم وغير ذلك وستتابعها وفق اتصالات دائمة.

وأوضحت أن الموقف اللبناني أعاد التأكيد على الالتزام بالقرار ١٧٠١ والبيان الوزاري وانه عازم على إتمام الإصلاحات.