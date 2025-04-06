الشرق الأوسط السعودية: لبنان: أورتاغوس توسّع ملفاتها من الأمن للإصلاحات

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

وسعت الولايات المتحدة الأميركية اهتماماتها بالملف اللبناني من الإطار الأمني المتصل بأمن الحدود مع إسرائيل، إلى إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، وهو ما عكسته مباحثات نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في بيروت أمس، مع المسؤولين اللبنانيين.

وأفاد بيان الرئاسة اللبنانية بأن «أجواء بنّاءة» سادت اللقاء الذي عقد بين عون وأورتاغوس، مضيفاً أنهما بحثا «ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب».

وأثنت أورتاغوس خلال لقائها برئيس الحكومة نواف سلام على الإجراءات الإصلاحية، وتحديداً المالية والاقتصادية والإدارية ومكافحة الفساد، وأبدت إعجاباً بطرح «الدبلوماسية المكوكية» التي اقترحها لبنان لحل الأزمة الحدودية مع إسرائيل، حسبما قالت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط».

كما وصف رئيس البرلمان نبيه بري، اللقاء مع أورتاغوس بـ«الإيجابي».



