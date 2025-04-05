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تنبيه للمواطنين..

5
APRIL
2025
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي": 

يُنظّم النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة "رالي الربيع الـ40"، وذلك على عدّة مراحل، يومَي السّبت والأحد بتاريخَي 5 و6 – 4-2025. لذلك، ستُتّخذ تدابير سير في يوم الأحد 6-4-2025، وفقًا لمراحل السّباق، على الشّكل التّالي:

- المرحلة الخاصّة الثّانية والرابعة للسّرعة 17،36 كلم (بلاط- طورزيا):

تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودًا باتّجاه بشللي، زبدين، بير الهيت، ثم تتوّجه إلى الحصون باتّجاه فرحت السّقي، وصولًا إلى طورزيّاتقفل هذه الطّريق في يوم الأحد من السّاعة 7:00 حتّى الساعة 9:30، ومن السّاعة 10:25 ولغاية السّاعة 12:55.

- المرحلة الخاصّة الثالثة والخامسة والسّادسة للسّرعة 21،30 كلم (حبوب- بنتاعل):

تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودًا باتّجاه فدار التحتا، فدار الفوقا، مزرعة العين، بشتليدا، حجولا، بركة حجولا وجربتا، وصولًا إلى بنتاعل.

تقفل هذه الطريق في يوم الأحد، من السّاعة 7:45 ولغاية السّاعة 10:15، ومن السّاعة 11:10 وحتّى السّاعة 13:45، وأيضًا من السّاعة 13:45 ولغاية السّاعة 16:10.

ملاحظة: سيُقام يوم الأحد، في باحة موقف ملعب فؤاد شهاب – جونية، مركز تجمّع ومنطقة خدمة، اعتبارًا من السّاعة 06:00 وحتّى السّاعة 18:00 وستدخل السّيّارة الأولى إلى النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة منهيةً الرالي عند السّاعة 17:00.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتها، وبلافتات السّير، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام".

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