اشتبهوا به على حاجز ضهر البيدر.. إليكم ما تمّ ضبطه!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 18-3-2025، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيّارة رباعية الدفع من نوع ” Toyota FJ Cruiser”، وعلى متنها المدعو:

ح. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)

وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة هوية مزوّرة.

أحيل الموقوف إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية -للتّوسّع بالتّحقيق معه-، وبناء على اشارة القضاء المختص، قامت قوة من هذه المفرزة بالتنسيق مع مفرزة بعلبك القضائية بمداهمة منزله الكائن في مدينة بعلبك، وتم ضبط ما يلي:

قاذف “لاو”

قاذف بـ”7″ مع قذيفتين

بندقية كلاشنكوف عدد/2/

بومب أكشن

حربة، اصفاد، البسة عسكرية.

أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته.