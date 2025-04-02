لبناني- أميركي الجنسية جثّة.. ماذا حصل في البقاع الشمالي؟

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دهمت قوة من الجيش اللبناني ظهر اليوم بمؤازرة مديرية المخابرات عدد من البلدات في البقاع الشمالي "مقنة ، الشراونة ، الكنيسة والتل الابيض" بحثًا عن مطلوبين.

وأفادت معلومات أنه خلال العملية، حصل إطلاق نار على سيارة في محلة مقنة حيث لم تمتثل لأوامر الجيش والتوقف ما أدى إلى إصابة سائقها. كما وقع تبادل لاطلاق النار على سيارة أخرى في محلة الشراونة، أمام مستشفى الريان.

وأشارت المعلومات إلى العثور على المدعو م. ر. لبناني-أميركي الجنسية، جثة هامدة على الطريق المؤدية الى بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي.