La gira de Bassil por Hungría incluyó reuniones políticas y una conferencia sobre el futuro de los cristianos: Nos adherimos a un Líbano libre de ocupación y tutela, y defender a los cristianos de Oriente es un planteamiento de acción y compromiso

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Bassil, mantuvo una ronda de reuniones políticas en Hungría, con el presidente del Parlamento y el ministro de Asuntos Exteriores, y pronunció una conferencia sobre el papel de los cristianos en la configuración del futuro de Oriente Medio.

En una rueda de prensa con el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, tras su encuentro en Budapest, Bassil subrayó su compromiso con un Líbano unido, libre, soberano e independiente, libre de cualquier ocupación israelí, agresión blasfema o tutela extranjera, un Líbano neutralizado frente a los conflictos y ejes de la región y del mundo que lo están desgarrando.

Señaló que al no pertenecer a ninguno de ellos, el Líbano puede desempeñar el papel de mediador y unificador en lugar de ser víctima de la división y la fragmentación; un Líbano fuerte con sus instituciones, su ejército, su sistema y su economía; un Líbano que busca vivir con estabilidad en casa y paz en su entorno sobre la base de la restauración de sus derechos sobre su tierra, su cielo, su mar y sus recursos. Bassil señaló que esta paz es justa, duradera e integral, que surge de la convicción y los intereses y no de la imposición y los crímenes, una paz que se desea y no se impone, la paz de las religiones que creen en un solo Dios, no las guerras de las religiones dirigidas a los monárquicos.

Bassil dijo que la cuestión de la defensa de los cristianos de Oriente no es un eslogan suelto que se levanta para solicitar una voz de aquí o un donativo de allá, o una cuestión estacional cada vez que el interés lo requiere, sino un planteamiento de acción y compromiso, en el que conseguimos fijar a los cristianos en su tierra y animamos a la diáspora libanesa a aumentar la comunicación y la conexión con su patria, y aseguramos su derecho a recuperar su ciudadanía libanesa y a participar en la votación de representantes en su patria y en sus países de residencia. Y añadió: "La clave sigue estando en mantener a los libaneses originales en su tierra y no empujarlos a emigrar y sustituirlos por otros pueblos que no pueden preservar la singularidad del modelo libanés: el laboratorio de la coexistencia."

Bassil agradeció la ayuda del Estado húngaro para preservar la identidad del Líbano apoyando nuestra demanda de que los refugiados sirios en el Líbano regresen a sus hogares, ya sea en la comunidad internacional o en la Unión Europea, así como su conciencia de la gran presión que suponen estos refugiados y su sensibilidad ante el peligro al que se enfrenta el Líbano como consecuencia de la presencia de más de dos millones y medio de inmigrantes y refugiados, que amenaza la realidad demográfica libanesa y va más allá para poner en peligro la supervivencia del Líbano como entidad, identidad y mensaje.

Señaló la importancia del papel desempeñado por el Estado húngaro en términos de apoyo a la comunidad cristiana en el Líbano y la conferencia celebrada recientemente en Budapest con la participación activa del Movimiento Patriótico Libre para establecer un fondo de apoyo a la supervivencia de los cristianos en el Líbano, recordando que los representantes "del movimiento" subrayaron la importancia de preservar el Líbano como símbolo único de coexistencia entre cristianos y musulmanes sobre la base de la igualdad compartida en la gobernanza.

Bassil declaró: "Confirmamos el desarrollo de los lazos que nos unen basados en la asociación estratégica para preservar la identidad libanesa y el arraigo de los cristianos en ella, y éste es el núcleo de la causa por la que luchamos, siempre comprometidos con la defensa de los derechos de todo el pueblo libanés, añadiendo: "En el Movimiento Patriótico Libre seguiremos trabajando para fortalecer las relaciones con Hungría y otros países amigos que apoyan al Líbano en esta difícil fase para ser amigos y no clientes, y para beneficiarnos de sus posiciones en apoyo de la supervivencia del Líbano."

Bassil también expresó su gratitud por los proyectos que se han completado en el Líbano con financiación directa del Estado húngaro, que han tenido el efecto de fortalecer la firmeza de los libaneses y los cristianos en su tierra, lo que contribuye a preservar la diversidad social única del Líbano y el concepto de " el Líbano el mensaje", un título dado al Líbano por Su Santidad el Papa Juan Pablo II, señalando que "Hungría ha demostrado ser un socio estratégico para la idea del Líbano el mensaje y la entidad, y un verdadero apoyo en tiempos de crisis."

Bassil vio que "el proyecto de restauración de iglesias históricas, que hasta la fecha ha alcanzado las 64 iglesias, va más allá de la restauración de la piedra, y constituye un pilar esencial para restablecer la relación del libanés cristiano con su tierra, animarle a no emigrar de su país, y contribuir a la revitalización del turismo religioso, que está experimentando un auge en el Líbano como resultado de la planificación y el trabajo diligente que hemos realizado debido a la riqueza religiosa y cultural del Líbano, que no tiene parangón en el mundo". Confió en que "la cifra alcance algún día las 1.000 iglesias restauradas y que la ayuda húngara continúe con todos los proyectos de desarrollo, turismo y cultura prometidos a Líbano".

Bassil recordó que "el Líbano ocupaba el tercer lugar en el mundo en cuanto al compromiso de los cristianos con la oración y la asistencia a la Divina Liturgia, según un estudio realizado por CARA (Centro de Investigación Cristiana Aplicada), lo que pone de relieve la importancia del Líbano como centro espiritual y religioso, refleja la profunda fe y el fuerte apego a la Iglesia, y confirma el papel destacado de Líbano en el mantenimiento de la presencia cristiana en Oriente Medio y en el mundo". También mencionó los esfuerzos de Hungría por apoyar la resistencia social y económica a través de becas para estudiantes libaneses en universidades húngaras, y de ayudas a varias instituciones hospitalarias y educativas.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, declaró: "Durante esta visita, estamos celebrando el 60º aniversario de las relaciones diplomáticas entre el Líbano y Hungría, y está claro que la relación y el diálogo entre ambos países se basaron en el respeto mutuo, y esto tiene un gran valor hoy en día porque hay grandes retos a los que nos enfrentamos todos", señalando que "los retos de seguridad en Oriente Medio tienen un gran impacto negativo en la situación de Europa".

Subrayó que "nuestra cooperación es muy fuerte y estable porque el cristianismo es la base de esta cooperación, Hungría es un país cristiano milenario y el Líbano es el hogar de la nación cristiana más antigua del mundo y la cooperación entre los dos países da una base fuerte", señalando que "esta política cristiana húngara da esta base fuerte a la relación", añadiendo: "Nuestra política cree que la persecución cristiana y los ataques contra los cristianos no tienen cabida en el mundo y deben rechazarse categóricamente".

Szijjártó subrayó que "Hungría y el gobierno húngaro en los últimos años han dado ayuda a muchos grupos cristianos en 64 países del mundo con cerca de 400 programas de reurbanización y rehabilitación por valor de 42 mil millones de forints y estos programas han ido al Líbano 38 programas para apoyar a los cristianos en el Líbano y el programa más grande y más obvio está relacionado con el Líbano porque hemos restaurado 33 iglesias cristianas muy antiguas en el Líbano."

Szijjártó vio que "en el mundo hay ataques contra los cristianos no sólo relacionados con terroristas y extremistas, sino que hay ataques contra los valores cristianos en el mundo occidental y van en aumento", añadiendo que "la buena noticia es que el nuevo presidente de Estados Unidos está en contra de todas las líneas liberales y ha reducido su financiación".

Dijo: "también nos preocupan la soberanía y la estabilidad de Líbano porque la seguridad de Líbano no puede abandonarse para lograr la estabilidad en Oriente Medio y porque esta estabilidad es uno de los factores que afectan a la estabilidad europea, así que apoyamos el alto el fuego entre Líbano e Israel y dejamos que se mantenga estable porque si este alto el fuego termina, provocará grandes dificultades para los cristianos de Líbano y para Líbano en su conjunto.

Y añadió: "también estamos al lado del Líbano porque este país acoge a millones de sirios y el Líbano no puede soportar solo la carga financiera de esta acogida y no podemos permitirlo", considerando que "todo el mundo occidental ha alentado los cambios en Siria a pesar de que este nuevo régimen en Siria está cometiendo muchos crímenes, por lo que debe haber una mayor confrontación con este régimen", añadió:

"Millones de personas en el Líbano huyeron de Siria porque Bashar al-Assad estaba en el poder y ya no está en el poder, por lo que la comunidad internacional debe asumir ahora la responsabilidad de crear las condiciones que permitan el regreso de los sirios de Siria a Líbano, lo cual es muy importante para la estabilidad de Líbano."

Bassil también se reunió con Laszlo Kove, presidente del Parlamento húngaro, y debatió con él formas de apoyar a Líbano, la presencia cristiana y los retos del desplazamiento. Bassil pronunció asimismo una conferencia en la Academia Diplomática bajo el título "¿Cuál es el papel de los cristianos en la configuración del futuro de Oriente Medio?" y se reunió con la Dra. Orsola Pacsay _ Tomassich, presidenta de la Academia.