من هو المستهدف في غارة الضاحية الجنوبية؟

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كتب المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس": هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية بتوجيه من جهاز الأمن العام في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة عنصرا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة وساعدهم في تنفيذ عملية خطيرة ضد المواطنين الإسرائيليين. لقد شكل الإرهابي تهديدًا حقيقيًا وفوريًا ولذلك عمل كل من الجيش الاسرائيلي والشاباك لاستهدافه بغية ازالة التهديد. وسيواصل الجيش الاسرائيلي والشاباك العمل لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل."