تكاثر فأر الحقل بشكل ملحوظ.. وإرشادات من وزارة الزراعة!

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أصدرت وزارة الزراعة بيانا أكدت فيه أن فأر الحقل (الاسم العلمي: Microtus socialis) هو جزء من النظام البيئي، إلا أن تكاثره بشكل مفرط قد يتسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية. وجاء في البيان الآتي:

"بعدما تلقت الوزارة مراجعات من عدد من المزارعين في سهل عيحا- قضاء راشيا حول الأضرار الناتجة عن زيادة أعداد هذه الآفة، وبعد الكشف الميداني الذي أجراه المركز الزراعي في راشيا، تبين أن التغيرات المناخية وقلة المتساقطات هذا العام أسهمت في تكاثر فأر الحقل بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تفاقم تأثيره السلبي على المزروعات".

وفي هذا السياق، تدعو الوزارة المزارعين إلى تبني أساليب صديقة للبيئة ومستدامة للحد من هذه المشكلة، وذلك من خلال الإجراءات التالية: تشجيع الأعداء الطبيعيين: الحفاظ على البوم والصقور في محيط الحقول، حيث تعتمد هذه الطيور على الفئران كمصدر غذائي رئيسي. تعزيز التنوع الطبيعي في البيئة الزراعية عبر الإبقاء على الشجيرات والأشجار التي تجذب الحيوانات المفيدة مثل القطط البرية والثعالب، وإدارة البيئة الزراعية: تنظيف الحقول بعد الحصاد من بقايا النباتات والأعشاب التي قد تشكل مأوى للفئران، إجراء حراثة سطحية للتربة خلال الشتاء لتدمير جحور الفئران دون التأثير على تماسك التربة، استخدام الأفخاخ للحد من انتشار الفئران، استخدام المبيدات بحذر. يمكن مكافحة فأر الحقل باستخدام مبيد يحتوي على المادة الفعالة بروديفاكوم أو بروماديولون، وهو مبيد قوارض مضاد للتخثر غير مباشر. يتم توزيع المبيد على شكل حبيبات (Pellets). يجب إغلاق الجحور قبل يوم من وضع المبيد. وضع المبيد عند مداخل الجحور التي يظهر عليها تغيّرات واضحة. إغلاق الجحور بالتراب بعد وضع المبيد لتفادي تأثيره على الكائنات الحية البرية في البيئة المحيطة.

وختمت وزارة الزراعة بيانها آملة أن "تساهم هذه الإجراءات في الحد من أضرار فأر الحقل، مع الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الإنتاج الزراعي في لبنان".