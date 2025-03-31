بن سلمان يبحث مع سلام مستجدات الأوضاع في المنطقة

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الأنباء الكويتية: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الديوان الملكي بقصر الصفا في مكة المكرمة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام.

وفي بداية الاستقبال جرى تبادل الأحاديث الودية والتهنئة بعيد الفطر السعيد، كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأدى رئيس الوزراء اللبناني صلاة العيد إلى جانب ولي العهد السعودي، وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة اللبنانية ان سلام «ختم الزيارة التي أجراها إلى المملكة العربية السعودية، بعد ان استضافه الأمير محمد بن سلمان بعدها على مائدة فطور، تلاها اجتماع مغلق جرى خلاله البحث في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».