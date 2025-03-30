نائب لبناني سابق في ذمّة اللّه!

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نقلت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" خبر وفاة النائب اللبناني السابق طوني عيسى في سيدني - أستراليا:

"غيب الموت في سيدني، أحد أبرز وجوه الجالية اللبنانية النائب السابق طوني عيسى .

عمل عيسى في الشأن العام الاوسترالي وفي خدمة الجالية على مدى سنوات طويلة في الشأن البلدي ، اذ كان عضواً ثم رئيسا لبلدية باراماتا في سيدني،

كما انتخب نائبا في برلمان الولاية عن حزب الاحرار .

وعرف عن طوني عيسى، ابن بلدة بقرقاشا، محبته وخدمته للمجتمع ، وخصوصاً لابناء الجالية اللبنانية الذين يذكرون أعماله بالمحبة والتقدير والفخر ."